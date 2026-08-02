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Al-Hilal fonce sur Rayan !

Par Josué Cassé
Rayan @Maxppp

Alors que certaines rumeurs évoquaient un intérêt du Paris Saint-Germain, Rayan pourrait finalement prendre la direction de l’Arabie saoudite. En effet, selon les dernières informations de la presse brésilienne, le joueur de Bournemouth est dans le viseur d’Al-Hilal.

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Acheté 35 M€ par Bournemouth en début d’année 2026, l’Auriverde de 19 ans plaît particulièrement à la formation saoudienne, qui envisage de mettre Malcolm sur le marché. Les discussions devraient s’intensifier dans les prochaines heures.

Pub. le - MAJ le
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