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Al-Hilal fonce sur Rayan !
@Maxppp
Alors que certaines rumeurs évoquaient un intérêt du Paris Saint-Germain, Rayan pourrait finalement prendre la direction de l’Arabie saoudite. En effet, selon les dernières informations de la presse brésilienne, le joueur de Bournemouth est dans le viseur d’Al-Hilal.
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Acheté 35 M€ par Bournemouth en début d’année 2026, l’Auriverde de 19 ans plaît particulièrement à la formation saoudienne, qui envisage de mettre Malcolm sur le marché. Les discussions devraient s’intensifier dans les prochaines heures.
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