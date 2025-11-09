Manchester City : Jeremy Doku a fait vivre un cauchemar à Liverpool !

La standing ovation de l’Etihad Stadium était tout bonnement méritée, lorsque Jeremy Doku cédait sa place à Omar Marmoush à la 74e minute de jeu de l’affiche Manchester City-Liverpool. Un choc qui a rapidement tourné court et à l’avantage des Skyblues. Avec en point d’orgue, le duel entre Jeremy Doku et Conor Bradley. Véritable poison sur son aile gauche, l’ailier de 23 ans a rapidement donné le ton d’une fin d’après-midi où chaque accélération allait faire trembler le côté droit de la défense des Reds. Dès les premières minutes de cette rencontre de la 11e journée de Premier League, l’ancien joueur du Stade Rennais profita d’une mésentente entre l’arrière-droit des Reds et Ibrahima Konaté pour lui ravir le cuir et aller défier Mamardashvili. Fauché par le gardien géorgien, il s’est vu accorder un penalty, manqué par Haaland (13e). Mais ce premier fait de jeu n’était qu’un simple avertissement et le début d’un long calvaire pour Bradley et le reste de la défense des champions d’Angleterre.

La suite après cette publicité

À peine quelques instants plus tard, Doku a de nouveau martyrisé le jeune Nord-Irlandais. Un coup de rein foudroyant, une accélération supersonique, puis une frappe stoppée in extremis par Mamardashvili (27e). Mais plus que des actions spectaculaires, c’est la constance et l’impact du Belge qui ont impressionné : 51 ballons touchés, 7 dribbles réussis sur 8, 11 incursions dans la surface de Liverpool, 4 passes dans le dernier tiers et une seule perte de balle. Un match presque clinique, où chaque prise de balle semblait annoncer un danger immédiat.

Premier but en Premier League cette saison

Mais là où sa prestation a marqué les esprits, c’est surtout sur le danger qu’il a provoqué, la peur qu’il a fait naître à chacune de ses touches de balle dans l’arrière-garde de Liverpool qui ne savait comment l’arrêter. Ses coéquipiers, eux, l’avaient compris et ont systématiquement forcé sur son côté gauche pour apporter du danger. Et c’est d’ailleurs de cette façon que City a scellé sa victoire. Après un renversement de Nico González sur le côté gauche, O’Reilly trouve Doku à l’intérieur. Face à Konaté, l’ancien joueur d’Anderlecht utilise à nouveau son coup de rein fétiche pour l’éliminer et enrouler parfaitement son ballon pour le 3-0 (63e). Une action de toute beauté, venue conclure une prestation parfaite, et qui lui a permis d’enfin débloquer son compteur-but en PL cette saison. Juste avant sa sortie, Doku - en confiance - s’est même offert le luxe de faire quelques retours défensifs (5 récupérations au total dans le match), histoire d’ajouter une ligne de plus à son match réussi.

La suite après cette publicité

Désigné homme du match, Doku savait à quel point sa prestation était aboutie, même s’il a surtout mis en avant celle de son équipe au global. « Dans les grands matchs, c’est toujours plus exposé, plus beau. Je suis simplement heureux du match et de la performance de l’équipe aujourd’hui. Dès le début, nous avons bien préparé le match. Donc, je suis très heureux !, a-t-il indiqué au micro de Sky Sports. J’ai de grands joueurs autour de moi, ils me poussent chaque jour parce qu’ils croient en moi, et cela me donne aussi le sentiment que je dois faire plus à chaque match, et chaque jour, je veux m’améliorer. Et avoir des coéquipiers, comme ça, facilite les choses. » Ses coéquipiers doivent sans doute penser la même chose de lui.