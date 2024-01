PSG, RB Leipzig : un ogre européen se positionne sur Xavi Simons

Peu importe le championnat et l’équipe qui lui fait confiance, Xavi Simons est à l’aise partout. Après avoir brillé du côté du PSV Eindhoven aux Pays-Bas, c’est en Allemagne que le milieu offensif montre toute l’étendue de son talent. Revenu au PSG pour 4 M€ l’été dernier, il a tout de suite été prêté au RB Leipzig, un club spécialiste pour faire éclore de jeunes talents en manque de temps de jeu. Comme on pouvait s’y attendre, c’est une réussite encore une fois.

Très rapidement devenu une pièce majeure du dispositif de Marco Rose, le joueur de 20 ans enchaîne les minutes et les performances de haut vol. S’il connaît un léger coup d’arrêt cet hiver, à l’image de son équipe d’ailleurs, le Néerlandais cumule tout de même 6 buts et 9 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues. De quoi donner des envies à l’actuel 4e de Bundesliga de le conserver au-delà de son prêt actuel, et pourquoi pas une saison de plus en cas d’accord avec le PSG.

Le Bayern Munich s’immisce dans le dossier

Il n’est pas certain que cette formule plaise au champion de France. D’une part, Kylian Mbappé risque de s’en aller au Real Madrid la saison prochaine, comme nous vous l’indiquions il y a dix jours, d’autre part, le club de la capitale n’a pas beaucoup de joueur offensif créatif dans son effectif, si ce n’est Lee Kang-in. Et puis il y a un autre grain de sable qui vient de se glisser dans le plan du RB Leipzig. Sport Bild annonce dans ses colonnes ce soir que Xavi Simons est dans le viseur du Bayern Munich.

Rien d’étonnant à cela puisque chaque joueur qui brille en Bundesliga est suivi de près ou de loin par le Rekordmeister. Le PSG devait sans doute s’y attendre en prêtant l’international oranje (12 sélections) en Allemagne. Il n’empêche que cette information sera forcément à prendre en compte au moment de décider de l’avenir du joueur. Ce dernier ne sera sans doute pas insensible aux sirènes bavaroises et à Thomas Tuchel, un entraîneur qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé en France…