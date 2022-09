Indice UEFA : le danger se rapproche sérieusement pour la France

Comme en début de saison passée, les formats européens (C1, C3, C4) ont plutôt bien réussi aux clubs français engagés aux quatre coins du Vieux continent cette semaine. Le PSG avait parfaitement lancé les hostilités en se défaisant non sans mal de la Juventus Turin (2-1). Jeudi soir, l'AS Monaco ramenait une précieuse victoire de Belgrade face à l'Etoile Rouge (0-1) et Rennes revenait victorieux à l'arrachée d'un déplacement compliqué à l'AEK Larnaca (1-2).

Seul l'OM a failli en Coupe d'Europe...

Mais c'est bien Nantes qui régalait. Les Canaris, qui n'avaient plus disputé de Coupe d'Europe depuis 20 ans, enflammaient les 31 000 spectateurs de la Beaujoire face au champion de Grèce en titre, l'Olympiacos qui ne voyait pas le jour devant les assauts du tenant de la Coupe de France. Résultat, une victoire 2-1 là encore dans les arrêts de jeu, preuve de la nouvelle mentalité de winner des clubs français sur la scène européenne.

Mais tout n'a pas été parfait cette semaine. Malgré une superbe première période au Tottenham Hotspur Stadium, l'OM d'Igor Tudor n'a pu résister aux assauts de Richarlison après l'expulsion de Chancel Mbemba. Cette défaite 2-0 était la seule puisque Nice, au terme d'une rencontre marquées par de gros incidents avant la coup d'envoi, retardé d'une heure, faisait 1-1 à l'Allianz Riviera face à Cologne.

La France plus que jamais sous la menace des Pays-Bas

Avec un bilan très satisfaisant de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, tout devrait aller dans le meilleur des mondes pour la France à l'indice UEFA me direz-vous ? Mais non, puisque si le Portugal est très loin au classement, ce n'est pas le cas des Pays-Bas qui continuent de briller sur la scène continentale. Malgré la défaite du Feyenoord face à la Lazio (4-2), l'Ajax, qui a explosé les Rangers (4-0), l'AZ qui a gagné au Dnipro (0-1) et le PSV, qui a fait nul face à Bodo/Glimt (1-1), ont ramené de précieux points qui permettent à la Hollande de rester une menace constante (ils récupèreront 1,986 points sur la France en fin de saison et sont virtuellement 5e) pour la France qui n'aura pas le droit à l'erreur cette saison.

Mais au vu des performances et surtout de l'envie affichée par les clubs français, il y a de quoi espérer. Pour rappel, la cinquième place occupée par la France est très importante en vue de la nouvelle formule de la Ligue des Champions prévue la saison prochaine (la Ligue 1 récupérera un strapontin, passant de minimum deux équipes qualifiées (2+1) à trois (3+1)).

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2021/22 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 09/09/2022 :

