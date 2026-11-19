Bruno Genesio n’a pas toujours apprécié son surnom « Pep Genesio ». Popularisé par des chroniqueurs de RMC après la victoire de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de Manchester City (2-1), en septembre 2018, ce clin d’œil à Pep Guardiola avait d’abord été accueilli avec une certaine réserve par l’actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Dans les colonnes de L’Équipe, Florian Maurice, son ancien collaborateur à Lyon et à Rennes, est revenu sur la réaction du technicien français. « Ah non, il ne le prend pas très bien au départ, car on est dans le chambrage », a-t-il expliqué. À l’époque, cette comparaison avec l’entraîneur espagnol relevait surtout de la plaisanterie, malgré l’exploit réalisé par les Lyonnais face à Manchester City en Ligue des champions.

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Au fil des années, ce surnom a néanmoins pris une dimension plus valorisante aux yeux de Bruno Genesio, grâce notamment à ses différentes expériences sur les bancs français. « Aujourd’hui, il le vit beaucoup mieux, il a réalisé de belles choses un peu partout où il est passé, il a mûri comme coach, et c’est devenu plus valorisant dans la bouche des gens », a poursuivi Florian Maurice. Ce dernier assure toutefois ne jamais avoir appelé son ami de cette manière. « Je ne l’ai jamais appelé Pep, je l’ai connu quand j’avais 18 ans et lui 26 ans, il inspirait déjà beaucoup de respect », a-t-il précisé. L’ancien dirigeant lyonnais affirme également ne pas se souvenir d’avoir entendu des joueurs utiliser ce surnom à Lyon ou à Rennes. Il a néanmoins salué une récente déclaration de Weah à ce sujet, qu’il a trouvée « très sympathique ».