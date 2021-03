Séville FC : les dernières semaines délicates d’Ivan Rakitic

La suite après cette publicité

Il était l’une des recrues phares de cet été au Séville FC. De retour après ses six saisons au FC Barcelone, le milieu croate apparaissait comme la très bonne affaire du mercato surtout vu son prix : 1,5 million d’euros hors bonus. Et s’il a commencé très souvent en tant que titulaire avec Julen Lopetegui, depuis quelques semaines, le joueur de 33 ans est dans le dur.

Sur le papier, Ivan Rakitic reste l’un des joueurs les plus utilisés par son entraîneur. Mais son impact sur le terrain est de moins en moins important. Il n'a inscrit qu'un seul petit but et délivré une passe décisive en Liga. De quoi perdre de plus en plus la confiance de Lopetegui qui ne l’a titularisé que deux fois sur les six derniers matches. Le technicien espagnol a décidé de se passer de lui sur les matches importants comme le derby, les demi-finales de Coupe d’Espagne et le huitième de finale de la Ligue des champions préférant Óliver Torres ou la nouvelle recrue Papu Gomez. De quoi mettre sérieusement en doute son avenir avec le club andalou.