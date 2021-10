Les Espagnols ne s'attendaient pas au but de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Les Bleus ont de la ressource. Opposés à l’Espagne en finale de la Ligue des Nations, les hommes de Didier Deschamps ont certes encaissé le premier but du match, mais ils ont su renverser la tendance, notamment grâce au but égalisateur somptueux de Karim Benzema. D’ailleurs, la Roja ne pensait pas prendre un tel but une minute seulement après avoir marqué.

« Quand une équipe vient de marquer, normalement, l'autre est K0. C'est le moment de remuer le couteau dans la plaie. Mais Karim Benzema met un but splendide, extraordinaire... On ne s'attendait pas à cela. C'est dommage qu'on n'ait pas pu savourer le but et mettre plus de pression », a indiqué Luis Enrique en conférence de presse.