RC Lens - OM : les compositions probables

C’est une superbe affiche que nous offre la Ligue 1 pour conclure cette douzième journée. L’Olympique de Marseille se déplace ainsi du côté du RC Lens, après une semaine européenne pendant laquelle les deux équipes ont joué. Avec des fortunes diverses. Le RC Lens s’est ainsi incliné 1-0 sur la pelouse du PSV en Ligue des Champions, alors que les Phocéens sont allés chercher une victoire 2-0 dans l’antre de l’AEK Athènes en Europa League. En championnat, les deux équipes sont cependant sur une spirale assez négative.

Lens n’a ainsi pris que trois petits points sur les douze derniers possibles, avec une victoire et trois matchs nuls. Surtout, les Sang-et-Or ont des difficultés pour marquer, avec seulement 12 buts en 11 matchs, loin de leurs standards habituels. Le bilan marseillais n’est pas bien glorieux également, avec une seule victoire sur les sept dernières journées de Ligue 1, et une triste neuvième place au classement de la Ligue 1, une marche devant l’adversaire du soir.

Du beau monde

Pour ce match, Franck Haise va pouvoir compter sur la quasi-intégralité de son équipe. Brice Samba sera ainsi dans les cages, protégé par Medina, Danso et Gradit. Sur les flancs, Machado et Aguilar devront animer et défendre les couloirs. Diouf et Mendy composeront l’entrejeu, et on aura un sacré trio offensif pour faire mal aux Marseillais : Fulgini, Wahi et Sotoca.

En face, Gennaro Gattuso a quelques absents comme Ounahi ou Rongier, mais peut aussi sortir une belle équipe. Pau Lopez défendra les cages. Lodi, Balerdi, Mbemba et Clauss composeront l’arrière-garde. Kondogbia et Veretout seront les joueurs choisis par l’Italien pour le double-pivot, juste derrière une ligne de trois où on retrouvera Correa, Harit et Sarr. Enfin, Vitinha sera l’élu pour occuper la pointe de l’attaque.