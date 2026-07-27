Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor : le mercato totalement délirant du championnat turc

Neuvième championnat européen au classement UEFA, la Süper Lig est depuis le début du 21e siècle, l’un des championnats à surveiller derrière les cinq plus grands du continent. Si les résultats européens ont connu un gros creux à la fin des années 2010, le championnat turc semble avoir oublié les années de vaches maigres pour relancer un nouveau cycle. Et les géants nationaux ont décidé de frapper fort pour cette saison 2026/2027 qui s’annonce. Sixième championnat le plus dépensier après les 5 plus gros championnats européens, la Süper Lig a déboursé pour le moment 230, 73 millions d’euros. La Turquie dispose de la 4e balance la plus négative, devançant l’Allemagne et la France qui ont plus dépensé, mais aussi plus vendu.

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La première place revient à Fenerbahçe. Deuxième du championnat l’an dernier, la formation stambouliote veut remporter son premier titre depuis 2014 et mettre fin à la domination de Galatasaray depuis quatre saisons. Pour y parvenir, les Canaris Jaunes ont déboursé 39 millions d’euros pour Mason Greenwood (24 ans) pour qu’il devienne la nouvelle star du projet. À cela s’ajoute l’expérimenté Nathan Aké (31 ans) qui débarque de Manchester City et les buteurs Sidiki Chérif (19 ans, option levée) et Vedat Muriqi (32 ans). Et les jolis noms pourraient s’ajouter. Au poste de gardien, Yassine Bounou (Al-Hilal) est évoqué quand Amar Dedic (Benfica) est une option pour jouer latéral. Enfin pour l’attaque, Rafael Leao est vu comme une option pour l’aile gauche avec une proposition de 50 millions d’euros dans les cartons.

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Les géants turcs animent le mercato

Si Fenerbahçe pourrait battre les 124 millions d’euros déboursés l’été dernier et effectuer son mercato le plus onéreux, Besiktas n’est pas en reste. Avec déjà 66,95 millions d’euros déboursés, les Aigles Noirs sont sur les bases pour dépasser les 99,76 millions d’euros déboursés l’été dernier. Prêté par Benfica, Orkun Kökçü (25 ans) a été définitivement acheté pour 30 millions d’euros. Besiktas a aussi recruté Leandro Trossard (Arsenal), Kassoum Ouattara (AS Monaco), Alexander Nübel (Bayern Munich) ou encore Salih Özcan (Borussia Dortmund). De jolis ajouts pour le nouveau coach Vincenzo Italiano qui devrait encore frapper fort. Outre le dossier Keito Nakamura (Reims), c’est surtout l’ailier égyptien Mohamed Salah (33 ans) qui est espéré après la fin de son contrat avec Liverpool.

Champion en titre, Galatasaray semble de son côté plus calme. Seule arrivée, celle de Lesley Ugochukwu (Burnley) dans un prêt avec une option d’achat avoisinant les 30 millions d’euros. Néanmoins, ce n’est que le début pour les Stambouliotes. Multipliant les pistes comme Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) et Soungoutou Magassa (West Ham), Galatasaray piste aussi Can Uzun (Eintracht Francfort). Moins actif pour le moment, le club coaché par Okan Buruk devrait passer la seconde prochainement. L’autre club très dépensier du pays est Trabzonspor mais sa stratégie diffère de ses trois concurrents. Derniers champions en 2022 avant le début de l’hégémonie de Galatasaray, les Bordo-Mavi visent plutôt un mélange entre jeunes prometteurs et éléments d’expériences. Cette saison, le buteur nigérian Paul Onuachu (32 ans) avait porté l’équipe avec de jeunes éléments comme Chibuike Nwaiwu (23 ans), Christ Inao Oulaï (20 ans) et Felipe Augusto (22 ans).

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Le premier a été recruté il y a quelques mois pour 5,5 millions d’euros à Wolfsberger et devrait rapporter entre 25 et 30 millions d’euros avec son départ imminent pour Fulham. Déjà parti, Christ Inao Oulaï a rejoint la Fiorentina contre 26 millions d’euros. Son arrivée de Bastia avait coûté 9,6 millions d’euros. Enfin, Felipe Augusto a rapporté 15 millions d’euros en allant au Zenit Saint-Petersbourg. Un an plus tôt, il était arrivé du Cercle Bruges contre 6,65 millions d’euros. Antithèse des trois autres clubs stambouliotes, Trabzonspor a déboursé 39, 17 millions d’euros, mais mise surtout sur la jeunesse à l’image d’Aral Simsir (Midtjylland, 24 ans), Ernest Muci (Besiktas, 25 ans), Noah Saviolo (Vitoria Guimarães, 22 ans), Sidny Lopes Cabral (Benfica, 23 ans) ou encore Cenk Özkacar (Valence, 25 ans). On notera aussi l’arrivée de Ruslan Malinovskyi (33 ans) en provenance du Genoa pour apporter son expérience à l’équipe de Fatih Tekke. Actif, le mercato turc n’a pas fini de faire parler de lui.