Coupe du Monde 2026 : la FIFA s’offre un jackpot historique grâce à la billetterie

La Coupe du monde 2026 s’annonce comme une opération financière exceptionnelle pour la FIFA. Selon des informations révélées par The Times, les recettes générées par la vente des billets et les prestations d’hospitalité devraient dépasser les 5 milliards de dollars (environ 4,5 milliards d’euros). Un montant plus de cinq fois supérieur aux 929 millions de dollars engrangés lors du Mondial 2022 au Qatar, et largement au-dessus des prévisions initiales de l’instance, qui tablaient sur 3,3 milliards de dollars. Cette hausse s’explique par l’élargissement de la compétition à 48 équipes et 104 rencontres, contre 32 équipes et 64 matchs en 2022, mais aussi par une politique tarifaire particulièrement élevée.

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Cette manne financière s’accompagne toutefois de critiques sur le coût d’accès à la compétition, surtout en raison des tarifs dynamiques et des commissions prélevées sur les reventes de billets. La FIFA, qui n’a pas officiellement confirmé le montant de 5 milliards de dollars, affirme que les revenus générés permettront de renforcer les aides destinées aux 211 fédérations membres. L’instance entend ainsi mettre en avant les retombées de la compétition pour le développement du football mondial, alors que cette édition nord-américaine marque un nouveau cap économique pour le tournoi.