Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer pas encore menacé

Dépêché en décembre 2018 afin de prendre la place de José Mourinho sur le banc de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær aura remis de l'ordre dans la maison mancunienne. L'an dernier, les Red Devils ont terminé vice-champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue Europa. Une belle progression, mais qui demandait confirmation. Car oui, depuis ses trois ans à la tête du club, le technicien norvégien n'a toujours pas gagné le moindre titre. Une disette qui fait tache surtout que cet été, le club mancunien a recruté Jadon Sancho, Raphaël Varane et surtout Cristiano Ronaldo.

Devant jouer les premiers rôles, Manchester United a plutôt soigné ses premières sorties, mais depuis fin septembre cela se compliqué. Éliminé par West Ham de la League Cup (1-0), le club aux couleurs rouges reste sur 3 défaites et 1 match nul sur ses 4 dernières sorties en Premier League. Rétrogradé au septième rang à 8 points du leader Chelsea, la situation devient urgente pour MU surtout que le derby d'Angleterre contre Liverpool s'est soldé par une véritable humiliation (5-0).

Les dirigeants ont encore confiance

Largement critiqué par les consultants anglais et dans l'œil du viseur, Ole Gunnar Solskjær nourrirait des doutes sur ses capacités d'entraîneur au sein du vestiaire mancunien malgré d'évidentes qualités humaines. Pire, son remplaçant aurait été identifié avec Antonio Conte libre depuis son départ de l'Internazionale cet été. Néanmoins, les dernières indiscrétions de Sky Sports tendent à tempérer tout cela et le départ du norvégien ne serait pas aussi brûlant.

Le média anglais explique tout d'abord que les dirigeants ont eu un sentiment amer après la débandade contre Liverpool et veulent vite régler certains problèmes, mais cela ne vise pas le coach norvégien qui n'est pas pointé du doigt. Les déplacements contre Tottenham et l'Atalanta et la réception de Manchester City le 6 novembre avant la trêve sont envisagés avec Ole Gunnar Solskjær. Sky Sports explique même qu'il n'y aurait pas encore eu de contact avec Antonio Conte et dément la tendance d'un départ. Le coach de Manchester United a certes la confiance de ses supérieurs, mais les prochains matches qui s'annoncent compliqués pourraient peut-être faire évoluer la position du club.

