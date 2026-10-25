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Barça : Hansi Flick va convoquer un jeune joueur de 17 ans pour le Clasico

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
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Le FC Barcelone pourrait réserver une surprise dans son groupe pour le Clasico. Selon le quotidien espagnol MARCA, Orian Goren figure parmi les candidats à une première convocation avec l’équipe première pour affronter le Real Madrid ce dimanche. Le jeune milieu israélien de 17 ans connaît déjà Hansi Flick, puisqu’il a participé à la préparation estivale des Blaugrana et au Trophée Joan Gamper. Il s’est également entraîné vendredi et samedi avec le groupe professionnel, à la veille de cette affiche majeure de Liga.

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Arrivé à La Masia en 2023 en provenance du Maccabi Petah, Goren a rapidement progressé dans les équipes de jeunes avant de s’imposer cette saison avec le Barça Atlètic, où il est devenu un titulaire régulier. Sa possible présence dans le groupe dépendrait toutefois de la situation physique de Dani Olmo. Si Hansi Flick décide de le retenir, le jeune talent pourrait ainsi découvrir l’équipe première dans un contexte particulièrement prestigieux, à l’occasion d’un Clasico au Santiago-Bernabéu.

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