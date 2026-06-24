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Ligue 1

Strasbourg songe à recruter un nouvel entraîneur anglais

Par Max Franco Sanchez
1 min.
La joie des Strasbourgeois. @Maxppp

« Le Racing Club de Strasbourg Alsace confirme le départ de Gary O’Neil pour Ipswich Town, en Premier League anglaise ». Plus tôt, le RCSA confirmait le départ de son entraîneur. Arrivé en janvier dernier pour remplacer Liam Rosenior, et après avoir qualifié les Alsaciens pour l’Europe, O’Neil fait déjà ses valises.

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Comme l’indique L’Equipe, la direction du Racing est à la quête d’un nouvel entraîneur, et elle pourrait bien se tourner vers un nouveau candidat britannique. Aucun nom n’est mentionné, alors que plusieurs coachs ont déjà été sondés, mais une décision pourrait être prise dans les jours à venir par Marc Keller.

Pub. le - MAJ le
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