Maroc : Hervé Renard dégomme Brahim Diaz !

Hervé Renard n’a pas mâché ses mots après le penalty manqué de Brahim Díaz lors de la finale de la CAN 2025. Dans un entretien accordé au Parisien, l’actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite a livré une sortie très ferme : « on a le droit de rater un penalty mais, en pareil cas, je suis catégorique et je n’ai aucune complaisance. C’est un manque de respect pour tout un pays et tout un peuple en quête d’un succès depuis 50 ans ». Un jugement sévère, prononcé dans le contexte brûlant d’une finale déjà marquée par les polémiques arbitrales et un scénario totalement chaotique.

Ancien sélectionneur du Maroc entre 2016 et 2019, double vainqueur de la CAN avec la Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015), Renard dit comprendre la position délicate de Walid Regragui. Le technicien français s’est même appuyé sur son vécu récent pour étayer son propos : « toutes proportions gardées, j’ai d’ailleurs vécu la même chose à la Coupe arabe face au Maroc. L’un de mes joueurs, Abdullah Al-Hamdan, a totalement raté sa panenka. Je lui ai demandé de m’accompagner ensuite en conférence de presse et de présenter ses excuses ». Une déclaration forte, qui relance le débat sur la responsabilité individuelle des joueurs dans les moments les plus décisifs de l’histoire d’une sélection.