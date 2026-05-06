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Portugal : Scolari sort la sulfateuse contre Ronaldo

Par Valentin Feuillette
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Les critiques pleuvent sur Cristiano Ronaldo malgré ses statistiques toujours impressionnantes avec Al-Nassr. En difficulté dans la course au titre en Arabie saoudite, l’attaquant portugais voit la pression monter, alors qu’il poursuit en parallèle son objectif symbolique des 1 000 buts en carrière. Mais c’est surtout une sortie inattendue de son ancien sélectionneur qui fait grand bruit.

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Luiz Felipe Scolari, qui l’a lancé avec la sélection portugaise, n’a pas mâché ses mots en le comparant aux plus grands, déclarant qu’« il ne sera jamais une superstar du calibre de Messi ou Ronaldinho ; il n’a jamais possédé leur génie. » Une prise de position tranchée qui relance le débat sur la place de Cristiano Ronaldo à quelques mois de la Coupe du Monde 2026 où CR7 sera scruté.

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