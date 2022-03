Barça : Joan Laporta ne regrette pas le départ de Lionel Messi

Maintenant parti au Paris Saint-Germain depuis bientôt neuf mois, Lionel Messi a toujours un peu de mal à faire sans son ancienne vie du côté de Barcelone. Alors qu'on ne connaît toujours pas les dessous des raisons qui ont poussé le club catalan à se séparer de son légendaire numéro 10, Joan Laporta, le président catalan, a avoué qu'il ne regrettait pas d'avoir pris la décision de se séparer de la Pulga.

La suite après cette publicité

«C'est la décision la plus triste de toutes. Je n'aurais jamais voulu la prendre, mais je ne la regrette pas non plus. Nous devions placer l'institution au-dessus de tout, et c'est ce que nous avons fait, même avant le meilleur joueur. La situation était ce qu'elle était. Nous nous sommes heurtés à la réalité. Il semblait qu'après cela, nous serions au plus mal, mais l'histoire du Barça continue et avec du travail et des décisions réfléchies, nous pourrions retrouver le chemin du succès, ce que nous faisons au mieux», a-t-il expliqué ce lundi lors d'un long entretien sur Barça TV.