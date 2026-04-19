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Inter Miami : Lionel Messi s’offre un nouveau doublé en MLS

Par Allan Brevi
1 min.
messi @Maxppp
Colorado 2-3 Inter Miami

Encore une fois décisif, Lionel Messi a porté l’Inter Miami vers la victoire face aux Colorado Rapids lors de la 8e journée de MLS. L’Argentin a d’abord ouvert le score sur penalty, transformé avec sang-froid après une faute évitable dans la surface. Mais alors que son équipe s’était fait rejoindre, le capitaine floridien a repris les choses en main en fin de match avec une action dont il a le secret : une percée côté droit, suivie d’une frappe parfaitement placée dans la lucarne, imparable pour le gardien adverse.

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MESSI MAGIC AT MILE HIGH! 🤩
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Auteur d’un nouveau doublé, Messi confirme qu’il reste une référence absolue malgré les années, enchaînant les performances de haut niveau en MLS. Grâce à ce succès, l’Inter Miami occupe désormais la deuxième place de la Conférence Est, dans le sillage de Nashville. À l’approche de la prochaine Coupe du Monde avec l’Argentine, "la Pulga" continue d’afficher une forme étincelante, rappelant qu’il sera encore un danger majeur pour toutes les sélections.

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