«Je n’ai rien à vous dire» : Comolli furieux contre les joueurs de la Juventus

La tension continue de monter à la Juventus après la lourde défaite contre la Fiorentina, un revers qui a plongé les Bianconeri à une inquiétante sixième place avant la dernière journée de Serie A. Le Derby della Mole face au Torino sera décisif pour une éventuelle qualification européenne, alors que le club turinois traverse une crise sportive majeure après son élimination précoce en Ligue des Champions et sa sortie en Coppa Italia. Dans ce contexte explosif, la direction commence à montrer de sérieux signes d’agacement face aux performances de l’équipe de Luciano Spalletti.

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Selon Tuttosport, Damien Comolli a pris la parole devant le groupe cette semaine à la Continassa lors d’une réunion interne particulièrement tendue. Le dirigeant français aurait lancé une phrase très froide aux joueurs après avoir récupéré la parole donnée par Spalletti. « À quoi bon s’éterniser en paroles ? Si c’est le résultat, je n’ai rien d’autre à vous dire. » Une sortie qui aurait fortement agacé plusieurs membres du vestiaire. Toujours selon le média italien, un sommet prévu entre Comolli et les dirigeants du club a également été reporté, preuve supplémentaire du climat d’incertitude qui entoure actuellement l’avenir de la Juventus.