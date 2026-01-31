Menu Rechercher
L’ASSE annonce le départ d’Eirik Horneland

Par Chemssdine Belgacem
Eirik Horneland salue un coach en Ligue Europa Conférence

C’était un secret de Polichinelle depuis quelques jours. Face aux résultats décevants de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, la direction stéphanoise a acté le départ d’Eirik Horneland après la rencontre face à Boulogne ce samedi. Une ultime rencontre qui s’est achevée par une nouvelle défaite pour les Verts, réduits à dix durant la rencontre (0-1). Ce samedi soir, l’ASSE a, comme prévu, annoncé officiellement le départ du coach norvégien de 50 ans dans un communiqué précis.

« L’AS Saint-Étienne et Eirik Horneland se séparent d’un commun accord. L’AS Saint-Étienne confirme que le club et son entraîneur principal, Eirik Horneland, ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce dimanche 1er février. Eirik Horneland est arrivé à la tête de l’équipe professionnelle dans une période de transformation profonde pour les Verts. L’effet de sa contribution à celle-ci aura été notable bien au-delà du terrain et des 43 rencontres qu’il aura dirigées avec l’équipe première. Le club tient à exprimer sa profonde reconnaissance pour les qualités humaines qu’Eirik a démontrées chaque jour au centre d’entraînement. Son intégrité, ainsi que la sincérité et la chaleur des relations qu’il a su nouer au sein du club, laissent une empreinte positive et durable sur l’institution. » Son remplaçant devrait être Philippe Montanier.

