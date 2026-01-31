L’ASSE annonce le départ d’Eirik Horneland

C’était un secret de Polichinelle depuis quelques jours. Face aux résultats décevants de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, la direction stéphanoise a acté le départ d’Eirik Horneland après la rencontre face à Boulogne ce samedi. Une ultime rencontre qui s’est achevée par une nouvelle défaite pour les Verts, réduits à dix durant la rencontre (0-1). Ce samedi soir, l’ASSE a, comme prévu, annoncé officiellement le départ du coach norvégien de 50 ans dans un communiqué précis.

La suite après cette publicité

« L’AS Saint-Étienne et Eirik Horneland se séparent d’un commun accord. L’AS Saint-Étienne confirme que le club et son entraîneur principal, Eirik Horneland, ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce dimanche 1er février. Eirik Horneland est arrivé à la tête de l’équipe professionnelle dans une période de transformation profonde pour les Verts. L’effet de sa contribution à celle-ci aura été notable bien au-delà du terrain et des 43 rencontres qu’il aura dirigées avec l’équipe première. Le club tient à exprimer sa profonde reconnaissance pour les qualités humaines qu’Eirik a démontrées chaque jour au centre d’entraînement. Son intégrité, ainsi que la sincérité et la chaleur des relations qu’il a su nouer au sein du club, laissent une empreinte positive et durable sur l’institution. » Son remplaçant devrait être Philippe Montanier.