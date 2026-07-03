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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Raphinha encore forfait pour Brésil-Norvège

Par Sasha Nahon
1 min.
Raphinha lors de Brésil-Haïti @Maxppp
Brésil Norvège
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Le Brésil devra se passer de Raphinha pour son huitième de finale de la Coupe du Monde face à la Norvège, dimanche (22h, heure française) au MetLife Stadium. Selon les informations de Sport, l’ailier du FC Barcelone, blessé musculairement, n’a pas récupéré à temps et a déclaré forfait auprès du staff de Carlo Ancelotti. Bien qu’il ait repris une partie du travail sur le terrain cette semaine, l’international brésilien n’a jamais pu réintégrer les séances collectives. La Seleção a préféré ne prendre aucun risque afin d’éviter une rechute, alors que le joueur s’était déjà blessé au même biceps fémoral en mars dernier.

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En l’absence de Raphinha, Carlo Ancelotti devrait reconduire le trio offensif aligné lors des dernières rencontres, avec Rayan sur l’aile droite, Vinícius Júnior à gauche et Matheus Cunha en pointe. Au milieu, Danilo Santos est pressenti pour remplacer Lucas Paquetá, lui aussi forfait pour le reste du tournoi en raison d’une blessure. Si le Brésil se qualifie pour les quarts de finale, Raphinha pourrait effectuer son retour le 11 juillet à Miami face au vainqueur de l’affiche entre le Mexique et l’Angleterre. D’ici là, le joueur du Barça poursuivra son programme de rééducation avec le staff médical de la Seleção.

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