PSG : Keylor Navas forfait contre Leipzig, Idrissa Gueye «très incertain»

Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain... Le club de la capitale vient de publier un communiqué pour faire le point sur le groupe et les blessés, et le gardien costaricien Keylor Navas ne jouera pas la demi-finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig mardi soir, comme annoncé un peu plus tôt par RMC Sport : «Keylor Navas poursuit ses soins et sa rééducation après sa lésion de la cuisse droite. Son retour progressif sur le terrain est envisagé jeudi. Il n’est pas disponible pour la demi-finale mardi.»

Et malheureusement, il pourrait y avoir une autre mauvaise nouvelle côté parisien, dans l'entrejeu cette fois-ci. «Idrissa Gueye est resté en soins pour une alerte musculaire ressentie hier à l’entrainement, il est très incertain pour la demi-finale mardi», peut-on lire dans le communiqué parisien. En revanche, Marco Verratti, Layvin Kurzawa et Thiago Silva ont retrouvé l'entraînement collectif.