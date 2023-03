PSG : Fabien Barthez allume Gianluigi Donnarumma

Débarrassé de Keylor Navas cet hiver, Gianluigi Donnarumma (24 ans) a été promu numéro 1 cette saison par Christophe Galtier. Mais l’Italien est toujours critiqué pour sa fébrilité. Questionné par la Gazzetta dello Sport, Fabien Barthez (51 ans) a donné son avis sur le portier du PSG. Et l’ancienne légende des Bleus et champion du monde 98 a détruit "Gigio".

« Depuis quatre ou cinq ans, trop d’entraîneurs ont préféré les gardiens mesurant 1,95 mètre ou plus qui occupent l’espace. Je n’ai rien contre, aussi parce que le meilleur du monde, Courtois, mesure 2 mètres. Mais la formation française et pas seulement, produit désormais des gardiens formatés et dénués de créativité, sacrifiant ces gardiens qui mesurent peut-être 1 mètre 85, sans leur offrir une chance (…) Donnarumma mesure près de deux mètres et ne connaît pas une saison exceptionnelle. Le but de Coman illustre les qualités et les défauts d’un gardien de sa taille. Le problème n’est pas sa réactivité sur le but, mais c’est lié à sa technique qui n’était pas la bonne. Il aurait dû dégager le ballon avec son pied au lieu de le frapper avec ses mains. Un gardien plus petit, avec plus d’instinct et de technique l’aurait sauvé.» Donnarumma appréciera…

