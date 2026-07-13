Coupe du Monde 2026, Espagne : l’étrange sortie de Rodri sur Lamine Yamal

À l’approche de la demi-finale de Coupe du Monde entre la France et l’Espagne, Lamine Yamal est forcément au centre des débats. Malgré un tournoi où ses statistiques restent encore éloignées de celles des plus grandes stars du Mondial 2026, le jeune ailier du Barça conserve une immense confiance au sein de la Roja. Interrogé en conférence de presse, son capitaine Rodri a tenu à défendre son coéquipier tout en évoquant les progrès qu’il doit encore réaliser pour devenir un joueur encore plus complet : « le sélectionneur (Luis de la Fuente) l’a dit hier : Lamine doit être plus calme. Parfois, il a cette envie de trop vouloir prouver les choses. Il doit apprendre à canaliser cette anxiété. C’est un joueur essentiel pour nous, autant avec ballon que sans. C’est un garçon très intelligent. Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 19 ans. À certains moments du match, il faut simplement le calmer un peu, parce qu’il a le football dans le sang. Il s’agit juste de trouver le bon moment pour qu’il puisse exprimer tout son talent. »

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Dans des propos relayés par RMC Sport, le milieu espagnol a également insisté sur le fait que Yamal était déjà une référence mondiale malgré son jeune âge. « Pour nous, il est déjà une référence à son poste. Nous espérons qu’il sera très important pour nous face à la France. Il avait déjà montré lors de l’Euro 2024 une maturité exceptionnelle. Deux ans plus tard, ce qu’il est capable de faire nous surprend un peu moins. À son âge, moi, je n’avais même pas commencé à jouer au plus haut niveau, je n’étais probablement même pas encore professionnel », a déclaré Rodri, avant de conclure en rappelant que son coéquipier avait encore une marge de progression dans la lecture des rencontres : « c’est déjà un joueur très mature. Il lui reste évidemment des aspects à améliorer, notamment dans sa compréhension des différents moments d’un match. C’est parfaitement normal à son âge. C’est un garçon qui écoute énormément, qui veut toujours apprendre et qui, surtout, pour nous, est déjà une référence à son poste ».