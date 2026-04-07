Real Madrid : les propos dithyrambiques de Vinicius sur sa relation avec Mbappé

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2024, la question de sa collaboration avec les autres attaquants madrilènes a souvent été au cœur des débats. Et même si le Bondynois continue d’empiler les buts comme il le faisait sous les couleurs du PSG, les interrogations sur cette cohabitation ne se sont toujours pas dissipées. Absent quelques semaines, Mbappé a notamment assisté au carton de son équipe en 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City. Une masterclass qui a donné du grain à moudre aux détracteurs du capitaine de l’équipe de France, qui estiment que le Real Madrid joue mieux sans lui. Interrogé au sujet de son coéquipier français à la veille du choc face au Bayern Munich ce mardi, Vinicius Junior a expliqué à Canal+ qu’il s’entendait à merveille avec Mbappé que cela soit sur le terrain comme en dehors.

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«Nous avons une très bonne relation en dehors comme sur le terrain. Kylian est l’un des meilleurs attaquants du monde. Il marque énormément de buts mais surtout en dehors du terrain, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Nous sommes amis en dehors parce que les Français et les Brésiliens passent beaucoup de temps ensemble, et ça nous rend meilleurs sur le terrain. Ceux qui disent qu’on ne peut pas jouer ensemble ? Ce sont nos adversaires qui disent ça parce qu’ils n’aiment pas nous voir jouer ensemble. Parce que les supporters du Real Madrid sont très heureux quand ils nous voient jouer ensemble. C’est clair que nous ne sommes pas connectés au maximum auquel nous pourrions l’être, mais j’espère que ça fonctionnera ce mardi et que nous pourrons faire un grand match.»

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