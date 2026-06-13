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Coupe du Monde

CdM 2026 : un spectateur a tenté d’envahir la pelouse pendant USA-Paraguay

Par Tom Courel
1 min.
Christian Pulisic lors d'Iran-USA @Maxppp

La séquence est insolite ! Alors que fin de la rencontre entre les États-Unis et le Paraguay approchait, un spectateur a tenté de pénétrer sur la pelouse américaine hier soir. Repéré immédiatement par la sécurité présente dans l’enceinte de Los Angeles lors de ce duel pour la Coupe du Monde 2026, celui-ci a attendu plusieurs secondes pour sauter sur le bord de la pelouse, avant d’être encerclé par les stewards. Son intrusion a clairement manqué de cran, puisqu’il n’a même pas posé un pied au sol.

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La scène a aussitôt été filmée par deux streamers présents en tribunes, qui ne comprenaient pas le but de cette initiative. Le coupable avait d’ailleurs enfilé un t-shirt affichant un compte Instagram, certainement dans le but de faire passer un message au monde entier. Sur les sièges autour, les spectateurs ont d’ailleurs insulté l’homme qui tentait de rentrer sur le rectangle vert, lançant plusieurs "tu es un p***** d’idiot". Aux USA, le show est décidément partout.

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