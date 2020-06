Pourquoi le Real Madrid ne veut pas de Martin Odegaard pour la saison prochaine

Même si, comme son équipe, Martin Odegaard peine à relancer la machine depuis la reprise, le prodige norvégien a été l'un des tous meilleurs milieux du championnat espagnol cette saison. Pour sa première saison en Liga, le joueur prêté à la Real Sociedad cartonne, étant le meneur de jeu de l'équipe d'Imanol Alguacil, bien épaulé par des joueurs comme Mikel Merino, Portu et Mikel Oyarzabal. Du côté de Madrid, on se frotte les mains en pensant à l'avenir, forcément.

La suite après cette publicité

Initialement, le joueur était prêté aux Basques pour deux saisons. Mais il s'agissait là d'un accord passé à l'oral entre les deux clubs, puisque légalement, un joueur ne peut être prêté que pour une saison. Cet été, il faudra donc refaire un contrat de prêt pour que l'ancien de Strømsgodset évolue toujours à Saint-Sébastien lors de l'exercice 2020/2021. Cela semble être la volonté de toutes les parties impliquées dans cette opération, dont le joueur. Et dans son édition du jour, le quotidien AS explique pourquoi du côté du Real Madrid, on ne veut pas encore intégrer Odegaard à l'équipe de Zinedine Zidane.

Les portes sont encore fermées à Madrid

Tout d'abord, parce que les dirigeants madrilènes considèrent que le moment de freiner la progression du joueur n'est pas venu. Les Merengues comptaient procéder à une petite révolution dans leur effectif cet été, avec un gros rajeunissement des troupes, mais la crise du coronavirus remet forcément les plans du club, tant au niveau des arrivées que des départs. Puisqu'il n'y aura pas de dégraissage au milieu, Odegaard risquerait de devoir se contenter des miettes. Le joueur et le Real Madrid ont décidé qu'il est plus bénéfique de continuer à jouer tous les week-ends dans une équipe qui lutte pour une place en Europe.

Le style de jeu de la Real Sociedad semble en plus très bien convenir au joueur et le Real Madrid sait qu'il ne trouvera probablement pas mieux de ce côté-là. Les relations entre les deux clubs sont en plus très fluides, et la formation basque a une belle réputation aux yeux des dirigeants blancos. Les supporters madrilènes devront donc attendre l'exercice 2021/2022 pour voir un de leur chouchou évoluer tous les week-ends sur la pelouse du Santiago Bernabéu...