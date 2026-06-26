OM : le mercato de Geronimo Rulli prend une nouvelle tournure

On le sait depuis quelques semaines maintenant, l’OM a besoin de dégraisser sa masse salariale. Le club s’est accordé un niveau de vie trop élevé pour ses finances, surtout sans qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Stéphane Richard a récupéré des comptes dans le rouge et doit maintenant justifier le travail de ses prédécesseurs devant une DNCG qui risque de ne pas être tendre, surtout après les conditions de sa première audition en début de semaine.

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Pour la faire courte, tout le monde est à vendre ou presque. Si des offres parviennent sur le bureau de Grégory Lorenzi, le successeur de Medhi Benatia au poste de directeur sportif, elles seront forcément écoutées. Pierre-Emerick Aubameyang est par exemple dans ce cas-là, lui dont les courtisans commencent à se signaler, comme nous vous en informions il y a trois jours. Les départs les plus probables et les plus souhaités aussi sont ceux de Mason Greenwood et de Pierre-Emile Højbjerg.

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L’OM réclame 9 M€

Le premier est courtisé par la Roma et Fenerbahçe, le second par l’Atalanta. Il pourrait y avoir du changement dans les buts aussi où le précieux Geronimo Rulli est courtisé. Malgré quelques matchs en deçà de ses standards cette saison, le portier demeure une valeur sûre. Il est d’ailleurs actuellement la doublure d’Emiliano Martinez à la Coupe du Monde 2026 où l’Argentine est déjà qualifiée pour les 16es de finale. Son pays justement aimerait bien le revoir au sein de sa Primera División.

D’après les informations de Tyc Sports, Boca Juniors en a fait sa priorité pour cet été. Le gardien de 34 ans, à qui il reste une année de contrat, est plutôt séduit à l’idée de rejoindre le Xeneize. L’OM a fixé son prix de départ à 9 M€, ce qui peut refroidir à Buenos Aires. Ce dernier regarde d’autres profils comme Nahuel Losada de Lanús, Álvaro Montero de Vélez et Sergio Rochet de l’Internacional. Quant à Rulli, il pourrait également décider d’honorer sa dernière année en France pour s’engager libre à l’été 2027 du côté d’Estudiantes, son club formateur.