Menu Rechercher
Commenter 12
Officiel

L’AC Ajaccio remonte en Régional 1

Par Josué Cassé
Le stade de l'AC Ajaccio @Maxppp

Une première étape. Quelques mois après son dépôt de bilan, l’AC Ajaccio remonte en Régional 1. À quatre journées de la fin du championnat de Régional 2, le club corse a, en effet, validé sa remontée au 6e échelon du football français.

La suite après cette publicité

Avec 14 points d’avance sur le 3e au classement, à quatre journées de la fin, l’ACA ne peut plus être rejoint. Pour rappel, Ajaccio avait été contraint de déposer le bilan à cause de soucis financiers.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ajaccio

En savoir plus sur

Ajaccio Logo Ajaccio
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier