L’AC Ajaccio remonte en Régional 1
@Maxppp
Une première étape. Quelques mois après son dépôt de bilan, l’AC Ajaccio remonte en Régional 1. À quatre journées de la fin du championnat de Régional 2, le club corse a, en effet, validé sa remontée au 6e échelon du football français.
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Avec 14 points d’avance sur le 3e au classement, à quatre journées de la fin, l’ACA ne peut plus être rejoint. Pour rappel, Ajaccio avait été contraint de déposer le bilan à cause de soucis financiers.
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