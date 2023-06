Le Real Madrid change complètement ses plans pour le mercato !

L’été s’annonçait tranquille du côté de Madrid. Et pour cause, aucun départ majeur n’était à prévoir, et les grandes manoeuvres étaient attendues pour 2024. Pour cet été, on s’attendait plutôt à un mercato d’appoint, avec des arrivées de joueurs pour faire le nombre et offrir un peu de profondeur de banc à Carlo Ancelotti. Mais les derniers retournements de situation vécus par le Real Madrid ces dernières semaines changent tout. Il y a le cas Benzema notamment, sur qui les Merengues comptaient en vue de la saison prochaine. Mais pas que, puisque d’autres joueurs comme Marco Asensio (annoncé au PSG) et Nacho Fernandez, que beaucoup voyaient prolonger, devraient également faire leurs valises, alors que c’est le flou total autour de Dani Ceballos. Andriy Lunin, le remplaçant de Courtois, a aussi demandé un bon de sortie ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Cet été, la direction madrilène souhaitait "seulement" enrôler un latéral gauche, un milieu et un joueur offensif. Comme l’explique AS, il y a déjà trois élus : Fran Garcia, dont le Real Madrid avait encore 50% des droits, et qui reviendra à Valdebebas après une bonne étape du côté du Rayo Vallecano. De quoi potentiellement remplacer un Ferland Mendy qui n’est pas indispensable et qui sera vendu en cas de bonne offre. Pour l’entrejeu, Jude Bellingham est l’élu et devait être le seul gros achat de l’été, et les Madrilènes sont proches de conclure son arrivée. Devant, Joselu prendra la place de joker offensif du haut de ses 16 buts en Liga avec l’Espanyol cette saison. Quant à Gabri Veiga, l’objectif était de sécuriser son arrivée cet été avant de le prêter une saison dans un autre club espagnol.

À lire

PSG : le salaire offert à Marco Asensio est connu !

Plein d’arrivées à prévoir

Si les opérations mentionnées ci-dessus sont plutôt bien avancées, le Real Madrid va devoir lancer de nouveaux assauts. Il va ainsi falloir recruter un attaquant de calibre mondial pour remplacer Karim Benzema, enrôler un autre défenseur pour combler le départ du toujours fiable Nacho et ensuite recruter un voire deux joueur(s) au profil de milieu offensif capable de jouer un peu partout, dans l’axe comme sur une aile. Un gardien est aussi attendu. Ce qui devait être un mercato assez calme avec des devoirs plutôt bien faits à l’avance va finalement se convertir en énorme chantier.

La suite après cette publicité

Pour remplacer Karim Benzema, il va donc falloir préparer du très lourd. Tous les chemins semblent mener à Harry Kane, mais l’hypothèse de voir Pérez faire le forcing pour un autre attaquant - on pense forcément à Haaland ou Mbappé - est aussi sur la table pour les médias ibériques. Pour les autres positions, il n’y a pas encore de pistes sorties dans la presse, même si Marca a dévoilé le nom de David Soria (Getafe) pour être la doublure de Courtois. A noter que le quotidien AS précise que Brahim Diaz devrait revenir de son prêt à Milan et sera la quatrième des premières "recrues" de l’été, après Joselu, Bellingham et Fran Garcia. Il faudra ajouter encore 3 ou 4 arrivées, ce qui devrait faire de ce mercato le marché estival le plus animé depuis très longtemps à Madrid !