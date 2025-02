Liverpool : grosse annonce sur l’avenir de Mohamed Salah

Durant plusieurs saisons, Mohamed Salah et Dejan Lovren ont été coéquipiers à Liverpool. Mais le Pharaon et le Croate sont devenus un peu plus que ça, puisqu’ils sont très amis. Interrogé sur l’avenir du footballeur égyptien lors d’un entretien accordé à WinWin, l’ancien joueur de l’OL a évoqué son avenir. Ses propos sont relayés par le Daily Mail.

«Salah pense qu’il y a des choses qui manquent au club et j’espère que cela sera bientôt résolu. Mais la réalité actuelle est qu’il est plus proche de partir que de rester. J’en suis arrivé à la conclusion que le club ne le respecte pas assez, ou pas autant qu’il pense le mériter, mais c’est un autre aspect de la conversation, il s’agit de ce qui se passe dans les coulisses. Il aime Liverpool, il aime beaucoup Liverpool, et il veut y rester, et c’est le plus important, peut-être qu’il se voit prendre sa retraite là-bas (…) Tout le monde veut qu’il reste, et moi aussi. Je l’ai appelé l’autre jour et je lui ai dit : "Mo, tu dois penser à toi. Regarde tout ce que tu as fait pour ce club et ce dont tu es encore capable".» Il reste à savoir si Salah écoutera les conseils de son fidèle ami.