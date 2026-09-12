PL : accrochés par Everton, Tottenham et Roberto De Zerbi ne gagnent toujours pas

Rien ne va pour Tottenham. A domicile, face à Everton ce samedi, les Spurs ont une nouvelle fois été incapables de trouver le chemin des filets et ont dû se contenter d’un triste match nul (0-0). Après quatre journées de Premier League, Tottenham n’a toujours inscrit le moindre but en championnat, une statistique particulièrement inquiétante pour l’équipe de Roberto De Zerbi.

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Avec désormais deux matches nuls et deux défaites, les Spurs restent englués dans les profondeurs du classement, à une inquiétante 17e place. Les mêmes difficultés offensives persistent semaine après semaine et Tottenham semble toujours incapable de trouver des solutions dans le dernier tiers. Pour Roberto De Zerbi, qui attend encore sa première victoire en Premier League avec les Spurs cette saison, le début de saison commence sérieusement à inquiéter.