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Ligue 1

OL : Roman Yaremchuk relance les Gones face à Rennes

Par Josué Cassé
1 min.
Roman Yaremchuk @Maxppp
Lyon 3-2 Rennes

En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplaçait, ce dimanche, sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Puni d’entrée de jeu après un superbe but de Mousa Al-Tamari, l’OL a finalement réagi quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Roman Yaremchuk.

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🇫🇷 Tolisso - Yaremchuk, une liaison qui fait des ravages 🇺🇦

L'@OL RELANCE TOUT !

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Après un joli numéro de Tolisso, qui délivrait un centre parfait, l’attaquant ukrainien plaçait une belle tête piquée hors de portée d’un Samba surpris et impuissant (1-1, 37e). Tout est à refaire dans ce choc pour la Ligue des Champions.

Pub. le - MAJ le
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