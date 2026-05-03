Ligue 1
OL : Roman Yaremchuk relance les Gones face à Rennes
1 min.
@Maxppp
En clôture de la 32e journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplaçait, ce dimanche, sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Puni d’entrée de jeu après un superbe but de Mousa Al-Tamari, l’OL a finalement réagi quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Roman Yaremchuk.
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Après un joli numéro de Tolisso, qui délivrait un centre parfait, l’attaquant ukrainien plaçait une belle tête piquée hors de portée d’un Samba surpris et impuissant (1-1, 37e). Tout est à refaire dans ce choc pour la Ligue des Champions.
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