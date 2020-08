PSG : Thomas Tuchel dit ce qu'il attend de ses joueurs pour le quart de finale de Ligue des Champions

J-1 pour le Paris Saint-Germain. Mercredi soir, sur la pelouse du Estadio da Luz, le club francilien jouera sa place en demi-finale de la Ligue des Champions sur 90 minutes face à l'Atalanta Bergame. Un match simple pour déterminer une grande partie de l'avenir du club et de certains de ses membres dont l'entraîneur Thomas Tuchel, qui s'est présenté en conférence de presse avec Marquinhos. Ce dernier a tenu à assurer que ses partenaires et lui-même avaient bien préparé cette rencontre.

La suite après cette publicité

« Je pense que le groupe se prépare de la meilleure façon possible, avec la motivation, avec l'enthousiasme. On a fait de bons entraînements et des matches importants qui nous ont préparés. On est là dans les meilleures conditions, malgré tout le contexte particulier. On est prêt pour jouer ce gros match. Avec sérénité, enthousiasme, courage. On va mettre tous les ingrédients pour faire un bon match demain », a-t-il lancé. Son entraîneur était d'accord avec lui, évoquant la bonne ambiance régnant lors des derniers entraînements.

Mbappé, joker de luxe

« On doit jouer ce match comme on a fait l'entraînement sur les derniers jours. C'était extraordinaire, un bon mix entre concentration, bonne ambiance, esprit de compétition entre les joueurs. C'est aussi nécessaire de jouer demain avec le sourire. On souffre ensemble, on sourit ensemble », a déclaré le coach allemand, pour qui le match retour contre le Borussia Dortmund en mars dernier a soudé plus que jamais le groupe. « J'ai eu le sentiment qu'on a grandi comme équipe, qu'on a créé un esprit de compétition extraordinaire pour montrer qu'on pouvait retourner le score. On a joué avec des blessés, joué à huis clos mais on l'a fait et ça nous a donné beaucoup de confiance et c'était un grand pas en avant. »

Thomas Tuchel a aussi évoqué les caractéristiques tactiques de son futur adversaire. « Ils jouent dans un style unique, presque en 1 contre 1 sur tout le terrain, ils attaquent à 7 dans le camp adverse. C'est un style unique. C'est compliqué et difficile de jouer contre eux. Ils marquent beaucoup de buts. C'est un grand défi, mais il y a toujours des possibilités de trouver des espaces. On doit faire un bon match. » Un match que Kylian Mbappé ne débutera pas normalement, comme Tuchel l'a laissé entendre en fin de conférence. « Nous sommes heureux d'avoir la possibilité de finir le match avec Kylian », a-t-il glissé en réponse à une question sur Neymar, qui, sera la menace offensive numéro 1 dès le coup d'envoi.