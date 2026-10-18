Bradley Barcola lâche ses vérités sur son transfert à Liverpool

Bradley Barcola espère changer de dimension. Transféré du PSG à Liverpool pour 145 millions d’euros, l’international français est attendu au tournant chez les Reds, où il doit progressivement prendre une place majeure dans le secteur offensif, notamment dans la succession de Mohamed Salah. Dans un entretien accordé à Téléfoot, l’ailier de 24 ans est revenu sur les attentes liées à son transfert et sur les responsabilités qui l’accompagnent.

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« Qu’est-ce qu’on attend de moi ? Je pense que sur un transfert comme celui-là, on attend que je sois décisif. Il y a beaucoup de grands attaquants, mais quand tu arrives dans une équipe comme ça, il faut être absolument décisif si tu veux te démarquer. Donc c’est ce que je vais essayer de faire. En tout cas, c’est ce que je veux faire surtout », a expliqué l’ancien de l’OL. Un discours ambitieux qui intervient après une semaine particulièrement réussie pour le Français, auteur de son premier triplé sous ses nouvelles couleurs en C1 contre le LASK, avant de délivrer une passe décisive à Alexander Isak face à Brentford ce samedi. Après avoir inscrit 21 buts et délivré 20 passes décisives en 2024-2025 avec le PSG, puis marqué à 13 reprises la saison dernière, Barcola entend désormais franchir un nouveau palier et confirmer qu’il peut assumer un rôle de premier plan dans un club de cette envergure.

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Bradley Barcola veut apporter son expérience à Liverpool

Ce départ marque aussi un tournant dans la carrière d’un joueur qui avait progressivement perdu sa place dans la hiérarchie offensive parisienne. Malgré ses statistiques, Barcola a dû composer avec une concurrence particulièrement relevée, notamment celle de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, tandis qu’il avait débuté sur le banc lors des deux finales de Ligue des Champions disputées par le PSG. Luis Enrique souhaitait le conserver, mais ne pouvait pas lui garantir le temps de jeu nécessaire à la poursuite de sa progression.

🎶 BARCOLA A DÉJÀ SON CHANT À ANFIELD ! La suite après cette publicité Un symbole des grandes attentes placées en lui par les supporters de Liverpool. 🔴 @YassinNfaoui https://t.co/QmkA7Mkple— Téléfoot (@telefoot_TF1) October 18, 2026

À Liverpool, l’international français (32 sélections) espère donc disposer d’un environnement propice pour exprimer pleinement son potentiel. Il compte également mettre à profit l’expérience acquise à Paris, où il a enrichi son palmarès de deux Ligues des Champions. « Mon palmarès au PSG ? Ce n’est pas rien. C’est ce que Luis Enrique me disait : "quand tu gagnes, c’est encore plus dur, mais avec un palmarès comme ça, tu as encore plus envie de gagner." Et c’est ce que j’essaie de transmettre aussi à mes nouveaux coéquipiers, mon envie de gagner et surtout mon expérience », a ajouté Barcola.

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« La Premier League, je trouve que c’est moins tactique »

L’adaptation à la Premier League représente néanmoins un défi majeur pour l’ancien Parisien. Si son explosivité et sa capacité à éliminer en un contre un peuvent lui permettre de faire des différences dans le championnat anglais, il doit encore s’habituer à un football dont le rythme et les exigences physiques diffèrent de ceux de la Ligue 1. « Mes ambitions cette saison avec Liverpool ? Le championnat, en fait, c’est très dur. Il y a des plus petites équipes, mais tous les matchs sont durs là-bas. L’objectif, c’est vraiment de remporter le championnat, la Premier League. Et si on peut aussi gagner la Ligue des champions, ce sera encore plus incroyable. J’essaie de m’adapter, parce que c’est vraiment très différent du PSG, surtout dans le style de jeu. Mais si je veux performer, il faut que je m’adapte le plus rapidement possible. La Premier League, je trouve que c’est moins tactique. Il y a moins de changements sur le terrain. Avec mon ancien coach, je devais rentrer sur le côté, après, ça prenait ma place. Là, c’est très différent. Sinon, c’est très physique. En Ligue 1, je trouve que les joueurs sont physiques. Il y a beaucoup de défenseurs costauds. Là-bas, c’est le rythme, en fait. Ça va très vite. Tu attaques, tu défends, tu n’as pas le temps de te reposer. C’est pour ça que j’avais des crampes (rires). »

🎙️« GAGNER UNE AUTRE LIGUE DES CHAMPIONS » L’ambition de Bradley Barcola est claire : continuer à gagner avec Liverpool. 🔴🏆 @YassinNfaoui https://t.co/h9P8HPMGtZ — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 18, 2026

Enfin, Barcola garde également un objectif important en tête : s’installer durablement en équipe de France. Avec l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, l’ailier a pu échanger avec le nouveau sélectionneur, qui lui a demandé de continuer à s’appuyer sur les qualités ayant fait sa force depuis ses débuts au plus haut niveau. « En équipe de France, Zinedine Zidane m’a dit de jouer le 1 contre 1, de tirer, de centrer, de revenir faire les retours défensifs comme je l’ai fait d’habitude. Il m’a dit de faire ce que je sais faire. » Ainsi, Barcola dispose désormais d’une nouvelle occasion de changer de statut, aussi bien en club qu’en sélection. Son transfert record, ses ambitions collectives et sa volonté de gagner en régularité témoignent d’une même détermination : passer enfin un cap.