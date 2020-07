Sergio Rico a des touches en Turquie

Il y a quelques jours, nous apprenions que le FC Séville cherchait à se séparer de douze joueurs. Une longue liste dans laquelle apparaissait Sergio Rico. Prêté avec option d'achat au Paris Saint-Germain cette saison, la doublure de Keylor Navas a été prolongée jusqu'à la fin officielle de la saison 2019-20 afin de pouvoir être présente quand le club de la capitale jouera la Ligue des Champions. Après cela, le gardien devrait changer d'air. Et cela tombe bien, il aurait plusieurs touches comme l'a avoué son agent Miguel Alfaro au média ibérique El Desmarque.

« Nous savons que Besiktas et Galatasaray recherchent un gardien de but. Les deux clubs représentent une option intéressante, mais Sergio se concentre actuellement sur la Ligue des champions avec le PSG. Après cela, nous parlerons avec Séville. Sergio Rico a une approche positive par rapport à la Turquie. C’est important que des grands clubs du pays comme Galatasaray et Besiktas s’intéressent à lui ». Une bonne nouvelle pour le portier de 26 ans dont le contrat prend fin en juin 2021 à Séville.