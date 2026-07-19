Coupe du Monde 2026 : la réaction de Toni Kroos au sacre espagnol

L’Espagne a remporté cette Coupe du Monde 2026, s’imposant 1-0 contre une Argentine qu’elle a largement dominé. La Roja a clairement été supérieure dans le jeu, face à une Albiceleste plutôt rugueuse et surtout, inoffensive jusqu’à la fin des prolongations.

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Football won — Toni Kroos (@ToniKroos) July 19, 2026

Toni Kroos a plutôt apprécié le spectacle et surtout, son issue. « Le foot a gagné », a tout simplement écrit l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, séduit par la prestation de l’Espagne donc.