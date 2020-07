Real Madrid : Florentino Pérez veut voir Karim Benzema Ballon d'Or

À la suite du 34e titre de champion d’Espagne remporté hier soir par le club merengue, Florentino Pérez n’a pas manqué de faire l’éloge de son attaquant vedette, Karim Benzema. L’auteur hier de ses 20e et 21e buts de la saison a été l’un des grands artisans du titre cette saison, si ce n’est le plus grand, ce qui lui a valu une déclaration pleine d'amour de la part de son président, dans l’émission El Larguero sur la Cadena Ser.

«Karim Benzema devrait être Ballon d’Or. Je n’ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison, pareil pour la saison dernière ou la saison précédente», déclarait-il avant d’évoquer les critiques qui avaient été émises à l’encontre de son numéro 9. « Il a été le joueur le plus critiqué du monde mais c’est le meilleur du monde. Footballistiquement, c’est un avant-centre qui ressemble plus à Zinedine Zidane qu’à Ronaldo.» Des louanges qui devraient faire le plus grand bien à l’attaquant adoubé à Madrid, mais critiqué par une partie du public français.