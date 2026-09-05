Ligue 3 : Valenciennes porte réclamation à la FFF

Valenciennes ne compte pas en rester là après le dysfonctionnement du Football Video Support (FVS) survenu jeudi soir à Rouen. Alors que le VAFC était mené dans le temps additionnel de la première période, un penalty a été accordé aux Normands. Pierre Blois souhaitait contester la décision grâce au FVS, mais un problème technique a empêché l’arbitre de revoir les images au moment où il s’apprêtait à le faire. Le dispositif était pourtant de nouveau opérationnel dès le début de la seconde période.

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Le club nordiste a donc officiellement saisi la FFF afin de demander l’ouverture d’une enquête et l’établissement d’un rapport sur cet incident. Selon Valenciennes, l’explication avancée ferait état d’un câble débranché, dont le simple rebranchement aurait permis au système de fonctionner à nouveau. Le VAFC assure ne pas vouloir tirer de conclusions avant que les faits soient établis, mais réclame des réponses précises au nom de l’équité sportive.