Al-Ittihad passe à l’offensive pour blinder Danilo et Steven Bergwijn

Par Santi Aouna
Danilo Pereira

Après le départ de Karim Benzema et un mercato agité avec notamment le transfert de N’Golo Kanté à Fenerbahçe, Al-Ittihad souhaite désormais stabiliser son effectif en se concentrant sur les prolongations de contrat. Le club saoudien a ainsi placé les dossiers de Danilo et Steven Bergwijn tout en haut de sa liste de priorités, avec l’ouverture de discussions prévue dans les prochains jours.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Danilo Pereira (34 ans) arrive à un moment charnière de sa carrière, tandis que Steven Bergwijn (28 ans) est lui lié à Al-Ittihad jusqu’en juin 2027. Les deux joueurs se montrent désireux de rester sous les couleurs d’Al-Ittihad, un point essentiel pour la direction, déterminée à conserver des éléments clés de l’effectif et à bâtir sur des bases solides pour la suite.

