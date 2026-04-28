Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

Bayern : la réaction à chaud d’Upamecano

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
PSG 5-4 Bayern Munich

Il y avait un match dans le match, avec les deux Français originaires d’Evreux, Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé. Le premier nommé a marqué un but de la tête, le second un doublé, mais Upamecano l’annonce, le match sera tout aussi fou au retour.

La suite après cette publicité

« On aurait aimé gagner. Mais malheureusement on a perdu ici, il reste un match à la maison, rien n’est joué encore. Ca sera un match pour les grands. Très intensif, avec beaucoup de jeu. On va tout faire pour montrer qu’on est à la maison. Ousmane a fait un super match. Mais rien n’est joué, ils vont devoir venir à l’Allianz Arena. Ca va être un gros gros match et on va défendre nos couleurs », a-t-il expliqué sur Canal+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich
PSG
Dayot Upamecano

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
PSG Logo Paris Saint-Germain
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier