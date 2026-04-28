Bayern : la réaction à chaud d’Upamecano

Il y avait un match dans le match, avec les deux Français originaires d’Evreux, Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé. Le premier nommé a marqué un but de la tête, le second un doublé, mais Upamecano l’annonce, le match sera tout aussi fou au retour.

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« On aurait aimé gagner. Mais malheureusement on a perdu ici, il reste un match à la maison, rien n’est joué encore. Ca sera un match pour les grands. Très intensif, avec beaucoup de jeu. On va tout faire pour montrer qu’on est à la maison. Ousmane a fait un super match. Mais rien n’est joué, ils vont devoir venir à l’Allianz Arena. Ca va être un gros gros match et on va défendre nos couleurs », a-t-il expliqué sur Canal+.