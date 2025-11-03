Menu Rechercher
PSG : Vitinha donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé

Présent en conférence de presse avant le choc entre le PSG et le Bayern Munich comptant pour la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Vitinha a donné des nouvelles d’Ousmane Dembélé, incertain pour cette rencontre. Le Portugais s’est voulu rassurant…

«Dans ce type de matchs en particulier, tu veux toujours jouer avec les meilleurs. Il est le Ballon d’or, c’est est meilleur mais ça dépend du coach. Je le vois bien, il s’entraîne, il est content. J’espère qu’il sera bien pour le match. S’il est là, c’est encore mieux». Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
