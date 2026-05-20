Le like étonnant de Bastoni sur Mourinho et le Real Madrid

Le FC Barcelone espère pouvoir attirer Alessandro Bastoni (Inter) dans ses rangs cet été. Même s’il est vrai que les dernières informations ne sont pas vraiment positives pour les Blaugranas, ces derniers ne perdent pas espoir. Cependant, le défenseur de 27 ans vient de liker un post assez étonnant.

La suite après cette publicité

Il a effectivement liké un post annonçant l’arrivée de José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Ce qui n’est pas passé inaperçu en Espagne, alors que les Merengues cherchent aussi à enrôler un défenseur central et que son nom est aussi sorti à plusieurs reprises dans la presse pro-Real…