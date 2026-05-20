Liga
Le like étonnant de Bastoni sur Mourinho et le Real Madrid
1 min.
@Maxppp
Le FC Barcelone espère pouvoir attirer Alessandro Bastoni (Inter) dans ses rangs cet été. Même s’il est vrai que les dernières informations ne sont pas vraiment positives pour les Blaugranas, ces derniers ne perdent pas espoir. Cependant, le défenseur de 27 ans vient de liker un post assez étonnant.
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RMadrid actu 🇫🇷 @RMadrid_actu – 18:38
🚨| Bastoni a LIKÉ le post de @FabrizioRomano qui annonçait l'arrivée de José Mourinho au Real Madrid. ✅👀Voir sur X
Pour rappel, il avait dit que Sergio Ramos est son IDOLE.
Pour rappel, il avait dit que Sergio Ramos est son IDOLE.
Il a effectivement liké un post annonçant l’arrivée de José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Ce qui n’est pas passé inaperçu en Espagne, alors que les Merengues cherchent aussi à enrôler un défenseur central et que son nom est aussi sorti à plusieurs reprises dans la presse pro-Real…
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