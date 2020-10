OM : André Villas-Boas annonce la couleur pour le retour en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

L'OM fait son grand retour en Ligue des Champions. La dernière fois, c'était en 2013-2014 et cela ne s'était pas vraiment bien passé, avec 0 point au compteur dans un groupe particulièrement relevé. Cette fois ci, la poule apparaît moins difficile, mais plus homogène, avec un grand favori, Manchester City et deux adversaires a priori plus abordables, le FC Porto et l'Olympiakos. Que peut espérer le club phocéen ? André Villas-Boas, l'entraîneur, veut profiter de ces moments européens sans renier son ambition, avant d'affronter l'Olympiakos en Grèce.

« On n'est pas venu en vacances évidemment. On veut être bien dans cette compétition. Se qualifier pour les 8es de finale, c'est un gros exploit dans un groupe comme ça. Pour que ça se passe, on doit bien démarrer demain face à une équipe qui a fait un bon parcours européen la saison dernière. Ils ont un peu plus d'expérience. On doit en gagner petit à petit. On doit se qualifier chaque année en Ligue des Champions pour gagner de l'expérience. Oui, c'est un rêve, mais on est aussi là pour être compétitifs. On va entrer avec le maillot de l'OM, son histoire et son étoile dorée sur le logo », a-t-il lancé en conférence de presse.

Mystère tactique

Trois jours après avoir retrouvé la victoire en Ligue 1 face à Bordeaux, l'OM se présente avec un effectif presque au complet, puisque Kamara est suspendu. Villas-Boas attend surtout beaucoup de son homme en forme, Florian Thauvin, à l'expérience très limitée en C1. « J'espère qu'il pourra bien démarrer cette compétition, comme il a bien démarré cette saison. Je pense aussi qu'il doit monter d'un cran et montrer un peu plus. C'est aussi une compétition où les détails comptent beaucoup, il faut être attentif à toutes les situations, on ne peut pas se relâcher.

«Si la Ligue 1 est toujours son jardin, j'espère qu'il pourra montrer le même niveau en Ligue des Champions. Je pense qu'il est très motivé. On est tous motivés pour bien démarrer. Je compte sur lui pour faire un bon match. Il est très bien en ce début de saison et ça peut faire la différence demain. » AVB est par contre resté secret sur l'identité de celui qui remplacera Kamara dans le onze de départ, tout comme sur le schéma utilisé, entre le 4-4-2 losange utilisé contre Bordeaux, ou le 4-3-3 habituel. Une chose est certaine, si l'OM veut se qualifier pour les 8es de finale de la compétition, cela passera par un bon résultat en Grèce.