L’image choquante de la dent de Désiré Doué

Désiré Doué a vécu un match frustrant face à l’Italie à San Siro. Peu à son aise malgré un positionnement côté gauche, le joueur du PSG a finalement fait peu de différence.

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Et son match a pris une tournure encore plus embêtante lorsqu’il a reçu un coup de coude de Frattesi en plein visage. Avec une conséquence, bien visible, sur sa dentition, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus…