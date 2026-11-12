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UEFA Nations League

L’image choquante de la dent de Désiré Doué

Par Aurélien Léger-Moëc
Désiré Doué @Maxppp
Italie 3-1 France

Désiré Doué a vécu un match frustrant face à l’Italie à San Siro. Peu à son aise malgré un positionnement côté gauche, le joueur du PSG a finalement fait peu de différence.

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Foot Mercato
L'état de la dent de Désiré Doué après le coup de coude qu'il a reçu 😰🦷
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Et son match a pris une tournure encore plus embêtante lorsqu’il a reçu un coup de coude de Frattesi en plein visage. Avec une conséquence, bien visible, sur sa dentition, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus…

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