OM, Bruno Genesio : « je vais bien, merci de vous inquiéter pour moi »

Présent en conférence de presse ce vendredi avant d’aller à Troyes, Bruno Genesio a été interrogé sur le début de saison cauchemardesque de l’OM. Alors que des rumeurs de démission étaient évoquées avant la trêve, l’ancien coach de l’OL a également fait un point sur son état d’esprit. « Je sais que beaucoup de gens m’ont dit que j’avais l’air usé. Mais non, j’étais en colère parce que j’avais l’impression qu’on était satisfait d’avoir perdu que 2-1 contre Paris », a tout d’abord lancé le technicien de 60 ans.

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Et de poursuivre : « et ça, ça m’agace, mais ça m’agaçait aussi dans mes autres clubs. Quand on joue, c’est pour gagner. Tout le monde pensait qu’on allait être humilié et on ne l’a pas été, mais moi ce n’est pas mon état d’esprit. Je n’étais pas déprimé après Paris, mais plutôt énervé et déçu pour mes joueurs. Ils ont fait de bonnes choses, mais on a été pénalisé sur des détails qui se reproduisent. Je ne suis pas usé et je ne pleurniche pas contrairement à ce que j’ai pu entendre. Je vais bien, merci de vous inquiéter pour moi ». Voilà qui est dit !