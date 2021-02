PSG : Mauricio Pochettino et la rééducation de Neymar

La suite après cette publicité

Victime d'une «lésion du long adducteur gauche», Neymar a déjà raté le match de Ligue 1 contre l'OGC Nice et le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone (4-1). Toujours en soins pour un possible retour en mars, le milieu brésilien suit un programme bien précis pour revenir. Et Mauricio Pochettino est revenu sur le sujet ce samedi en conférence de presse.

«Neymar suit des programmes mis en place par le secteur médical. Ce plan va au-delà d'un résultat d'un match. Ce programme sera respecté. Ce qu'on veut, c'est le bien-être des joueurs. Ce qu'on attend, c'est qu'il puisse récupérer le plus rapidement possible et de la meilleure manière possible. Le moment venu sera dans la semaine où il peut jouer», a lâché l'Argentin avant la réception de l'AS Monaco.