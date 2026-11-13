Équipe de France, Adrien Rabiot : «il faut aussi être plus roublard par moments»

L’équipe de France est passée à côté d’une belle occasion de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. En Italie, elle a malheureusement éteint la lumière après le retour des vestiaires, alors que le score était encore de 1-1. «On a fait une très belle première période, on s’est créé pas mal d’occasions. Je pense qu’on aurait pu tuer le match. Eux marquent sur leur premier tir. C’était une première période enthousiasmante, avec des occasions créées et du jeu», expliquait Adrien Rabiot après le match.

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Les Bleus ont complètement changé de visage en seconde période et ont fini par perdre pied, à l’image des erreurs défensives, qui ont coûté cette défaite 3-1. «Il y a eu une différence nette entre les deux mi-temps. On a fait de très bonnes choses et d’autres assez moyennes. Il y a aussi des erreurs qui peuvent arriver. On n’est pas à l’abri d’erreurs techniques individuelles. Il faut aussi être plus roublard par moments. Là-dessus, ils sont très bons. C’est une défaite, rien d’alarmant, mais on va revoir ce qu’on a fait de très bien et de moins bien.»