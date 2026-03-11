PSG-Chelsea : les compositions probables

Le PSG fait-il encore peur en Europe ? On va avoir la réponse dès ce mercredi soir face à Chelsea, pour un huitième de finale qui s’annonce particulièrement indécis. Indécis car il est difficile d’anticiper le visage affiché par les deux équipes, capables du meilleur comme du pire d’un match à l’autre. Le PSG a déjà perdu 4 matches en 2026 et semble courir après sa forme physique et mentale de la saison passée. Mais la confiance engrangée par le parcours sublime de l’an passé peut colmater les carences aperçues ces dernières semaines.

Il faudra en tout cas réaliser un grand match, individuellement et collectivement. Dans les buts, Safonov devra ainsi briller comme Donnarumma l’a fait. La défense est la même, mais Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes devront enfiler le bleu de chauffe et retrouver l’impact, l’intensité et le coffre nécessaires pour cadenasser les Blues. Au milieu du terrain, l’interrogation se nomme João Neves, de retour à l’entraînement hier. Il est annoncé comme titulaire, aux côtés de Vitinha et Zaïre-Emery.

Le cas Ousmane Dembélé

En attaque, c’est un trio Barcola-Dembélé-Kvaratskhelia qui se dessine, avec quand même l’interrogation, permanente cette saison, sur l’état physique de Dembélé, si important la saison passée. Désiré Doué se tiendra prêt à relayer l’un des trois en cas de pépin physique. Côté Chelsea, Liam Rosenior devrait maintenir sa confiance à Robert Sanchez, revenu dans les buts en FA Cup contre Wrexham après avoir laissé sa place à Jorgensen contre Aston Villa.

Reece James fait son retour également, et pourrait être titularisé côté droit à la place de Malo Gusto, pour accompagner le Français Fofana et Chalobah en défense, avec Cucurella sur le flanc gauche. Au milieu, Caicedo et Andrey Santos seraient associés à la récupération, avec Enzo Fernandez un cran plus comme c’est régulièrement le cas cette saison. Sur les ailes, Cole Palmer, qui retrouve sa meilleure forme, et Neto devraient débuter, pour alimenter João Pedro, qui tourmente bien des défenseurs en ce moment. Que le spectacle commence !

