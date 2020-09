Alvaro Odriozola retourne au Real Madrid

Le Bayern Munich annonce le retour d'Alvaro Odriozola (24 ans) au Real Madrid à l'issue de son prêt de six mois. Le latéral droit international espagnol aura disputé 5 matches avec les Bavarois. Suffisant pour être champion d'Allemagne et d'Europe, sans compter la Coupe d'Allemagne.

«Je tiens à remercier Álvaro. En tant qu'équipe, avec tous nos joueurs, nous sommes devenus champions d'Allemagne, vainqueurs de la Coupe et vainqueurs de la Ligue des Champions, et Alvaro a également joué un rôle dans ces succès. Alvaro est un bon footballeur, il a un bon caractère et a été membre à part entière de notre équipe pendant la moitié de l'année qu'il a passée avec nous. Je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir !», a lâché le directeur sportif du club allemand Hasan Salihamidzic. Selon les échos de la presse espagnole, Zinedine Zidane compte sur lui pour la saison prochaine.