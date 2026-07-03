Arsenal ne lâche pas Bruno Guimarães

Arsenal continue d’explorer les pistes les plus ambitieuses pour renforcer son entrejeu. Après une saison réussie malgré une finale de Ligue des champions perdue (avec un titre de Premier League à défendre), les Gunners veulent encore franchir un cap sur la scène européenne. Dans cette optique, le club londonien n’a jamais caché son intérêt pour Bruno Guimarães. Le capitaine de Newcastle, très convoité sur le marché, souhaite donner un nouvel élan à sa carrière cet été, même si les Magpies n’ont aucune intention de faciliter son départ.

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Selon The Sun, Arsenal n’a d’ailleurs pas renoncé à recruter l’international brésilien durant ce mercato. Mikel Arteta apprécie énormément le profil du milieu de 28 ans, considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Premier League. Reste désormais à convaincre Newcastle, qui réclamera une somme colossale pour laisser partir son capitaine, sous contrat jusqu’en 2028. Les Gunners savent que le dossier sera complexe, mais ils entendent bien tenter leur chance pour s’offrir un renfort de tout premier plan.